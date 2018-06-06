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Секрет Бога: знайдено доказ існування темної матерії

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Учені американської лабораторії Fermilab виявили раніше невідому частинку, саме існування якої перевертає Стандартну модель фізики.

Згідно з їх твердженнями, вони мали справу зі стерильними нейтрино. Існує гіпотеза, що саме ця таємнича частка може бути часткою темної матерії, пише "Новое время".

Йдеться про четвертий тип нейтрино. Згідно з поточними уявленнями про світобудову такої частки просто не може бути.

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Результати дослідження вже представлені на суд наукової громадськості.

Наслідки цього відкриття можуть бути просто колосальними для теоретичної фізики і нашого розуміння того, як влаштований Всесвіт, кажуть вчені.

Дані, отримані в ході експерименту, не можуть бути пояснені в рамках Стандартної моделі фізики, вважає Сабіна Хоссенфельдер, одна з авторів дослідження.

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Згідно гіпотезі, Всесвіт складається переважно з темної матерії, а людство досі не знає, що це таке і з яких елементарних частинок вона складається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені знайшли нове пояснення так званим сигналам з космосу (швидким радіосплескам).

Місце
США
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