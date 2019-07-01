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Що люди відчувають "перед смертю": розкрито таємницю

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Близько 10% людей відчувають так звані навколосмертні переживання ("передсмертний досвід").

До такого висновку прийшли вчені з Данії, Норвегії та Німеччини, а результати дослідження представили в рамках п'ятого конгресу Європейської академії неврології, передає Medicalxpress.

Добровольці з 35 країн, яких залучили через краудсорсінг, співпрацювали з вченими. Навколосмертні переживання були зафіксовані у людей, яким не загрожувала небезпека, хоча вони були в цьому впевнені. Такі ж почуття відчували ті, хто потрапляв у дійсно небезпечну ситуацію: серцевий напад або ДТП.

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"Досвід, про який найчастіше повідомляли учасники дослідження, включав: ненормальне сприйняття часу (87%), виняткову швидкість мислення (65%), виключно яскраві почуття (63%) і почуття відчуженості від свого тіла або поза ним (53%)", – йдеться в повідомленні.

Смерть (ілюстрація)

Смерть (ілюстрація)

pixabay

Як показали деякі попередні дослідження, це було зовсім не приємне переживання. Хоча деякі ж навпаки відчували спокій, чули ангелів і бачили світло в кінці тунелю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно американські вчені виявили зв'язок між погіршенням нюху і ризиком передчасної смерті.

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Тема
Дослідження вчених
Теги
дослідженнясмерть
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