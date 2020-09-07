Щедрі та безкорисливі люди живуть довше – дослідження

Чим більше людина ділиться грошима з іншими без вигоди для себе, тим довше вона живе.

До такого висновку прийшли вчені з США та Німеччини, результати дослідження яких опублікував провідний американський науковий журнал Pnas.

Так, у рамках дослідження вчені порівняли середню тривалість життя в 34 країнах на шести континентах та кількість у них безкорисливих виплат (пожертви фондам або іншим людям, державна допомога, субсидії, пенсії).

Так, найбільший рівень щедрості з досліджуваних країн виявився у Франції та Японії. У цих країнах громадяни в середньому віддають іншим людям або організаціям 68-69% свого середнього доходу за все життя.

При цьому ризик смерті для людей старше за 65 років тут виявився вдвічі меншим, ніж у Туреччині чи Китаї, де люди безкорисливо віддають 44-48% середнього доходу.

У той же час найвищий рівень смертності та найнижчий відсоток безкорисливого доходу вчені зафіксували в Південно-Східній Азії і в країнах Африки на південь від Сахари.

При цьому, як зазначають дослідники, щедрість і тривалість життя не обов'язково залежать від багатства тієї чи іншої країни.

Так, наприклад, у ПАР, де економіка більш розвинена, ніж в інших країнах Африки, виявився низький рівень безкорисливих виплат і висока смертність. При цьому вчені підкреслюють, що не варто забувати про невисокий рівень медицини і епідемії ВІЛ у цих країнах, що знижує шанси людей дожити до старості.

А в Південній Америці люди віддають безкорисливо близько 60% свого доходу. Рівень смертності в цих країнах нижчий, ніж у Африці, але вищий, ніж у Японії та Західній Європі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, смак пива може змінитися через глобальне потепління: дослідження.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!