Самі себе знищимо: футуролог назвав дату повного зникнення людей на Землі

Через зловживання навичками маніпулювання емоціями і думками вид homo sapiens може зникнути вже через 200 років.

Такий невтішний прогноз зробив ізраїльський історик і футуролог Юваль Харари, йдеться в ексклюзивній статті OBOZREVATEL.

"... Ми розбалансуємо не тільки зовнішній світ, але і наш внутрішній. Ми, як вид homo sapiens можемо зникнути, тому що змінимо самих себе. Через 200 років на цій планеті можуть жити істоти, які будуть відрізнятися від нас ще більше, ніж ми відрізняємося від шимпанзе", – пояснив він.

Люди можуть зникнути через 200 років Ілюстрація

За його словами, у разі, якщо людство допустить глобальні помилки, нас ніхто не врятує.

"Люди стали богами планети, але безвідповідальними богами. Ми навчилися повертати ріки, контролювати ліси, але через зловживання цими можливостями, опинилися перед екологічною катастрофою", – сказав Харари.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені NASA попередили, що занадто швидке танення льодовика Туейтса невблаганно наближає людство до "точки неповернення", що загрожує катастрофічними наслідками.

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