Розміром у 7 Києвів! Найбільший в світі айсберг рушив на Атлантику

Найбільший в світі льодовик А68 розміром в сім Києвів, який відколовся від льодовика в Західній Антарктиді, почав рухатися в бік Атлантики.

Спочатку він сів на мілину і не дрейфував, але тепер почав рух в північно-східному напрямку. Про це повідомляє ВВС Україна.

Площа льодовика на даний момент дещо зменшилася, раніше ж вона становила 6 тис. квадратних кілометрів.

"По співвідношенню довжини і товщини айсберг схожий на стопку з п'яти аркушів паперу формату A4, тому я вражений тим, що океанські хвилі ще не перетворили айсберг А68 в масу битого льоду", – розповів професор Адріан Лакман з університету Суонсі в Великобританії.

Тепер айсберг А68 знаходиться на південній широті 63 градусів. Незабаром, обігнувши північний край півострова, гігантський айсберг переміститься на північ і увійде в теплі води південної Атлантики.

Найбільший айсберг рухається до Атлантики COPERNICUS DATA / SENTINEL-3 / ESA / A.LUCKMAN

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA показало вражаючі фото найбільшого в історії айсберга

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!