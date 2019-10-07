Революція в технологіях! Екзоскелет допоміг паралізованому рухатися. Неймовірні кадри

Вчені допомогли чоловікові з параплегією рухатися за допомогою спеціального екзоскелету, який читає думки.

Як повідомляє ВВС, революційну технологію вдалося зробити реальною французьким дослідникам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Герой історії – 30-річний Тібо, повністю паралізований після серйозної травми спинного мозку. Для того, щоб вдалися рухи з екзоскелетом й невеликі дії маніпуляторами, йому довелося два роки старанно тренуватися.

Паралізований чоловік зміг рухатися за допомогою екзоскелета FONDS DE DOTATION CLINATEC / ВВС

Чоловікові прикріпили двосторонні бездротові датчики "у сенсомоторні області головного мозку", які відповідають за рухи верхніх кінцівок. Сигнали обробляються в режимі онлайн за допомогою алгоритму адаптивного декодування. Це допомагає екзоскелету рухатися.

Дослідженням займається французький біотехнологічний центр Clinatec спільно з університетською лікарнею Гренобля. За словами Тібо, коли він почав ходити у своєму костюмі, то відчув себе "першою людиною на Місяці".

Тібо рухається в екзоскелеті FONDS DE DOTATION CLINATEC / ВВС

Його рухи, особливо, хода, поки далекі від досконалості, оскільки екзоскелет використовується тільки в приміщенні лабораторії. Але дослідники переконані, що ці технології зможуть одного дня поліпшити якість життя пацієнтів.

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