Прообраз сучасного моноколеса із 1900-х показали на архівних кадрах

Популярні моноколеса в Україні стали з'являтися тільки приблизно 10 років тому, а зараз на них без будь-якого страху вулицями з активним дорожнім рухом роз'їжджають дорослі та діти. Водночас мало хто знає, що прообраз такого виду електротранспорту, який не так давно сучасники відносили до розряду хай-тек технологій майбутнього, придумали ще за часів, коли основним транспортним засобом в світі був кінних візок.

Йдеться про мотор-колесо (по суті, мотоцикл, де, однак, водій розташовується не над колесом, а в ньому), яке сьогодні більше набуло поширення на електровелосипедах і самокатах, гіроскутерах тощо. Про цей факт нагадав Telegram-канал Violity, опублікувавши анімацію з винайденим століття тому девайсом (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Сучасне моноколесо. Початок. Дитяче мотор-колесо, 1927 рік", – зазначили в підписі до анімованого зображення.

На кадрах видно хлопчика років 3-4, який сидить на дивному пристосуванні, схожому на крихітний мотоцикл із дуже великим колесом навколо нього. Він тримається за кермо і посміхається на камеру. Потім дитина демонструє їзду на мотор-колесі – досить швидку, що виглядає трохи небезпечно. Водночас за ним, притримуючи капелюха на голові, біжить чоловік у чорному костюмі. Малюк-гонщик проїжджає купами гною, залишеними на дорозі, і на цьому відео закінчується.

Що відомо про мотор-колесо

Мотор-колесо – це комплексний самобалансуючий агрегат, у якому об'єднано безпосередньо колесо, досить потужний двигун (250-2000 Вт), силова передача і гальмівна система, а з боків кріпляться підніжки.

Після створення в другій половині 19 століття потужних і компактних електродвигунів, ідея розробки мотор-колеса, через очевидність своєї конструкції, витала в повітрі, і його винайдення було лише справою часу.

Декілька фактів про створення девайса:

перший патент на мотор-колесо в 1884 році отримав американець Веллінгтон Адамс із Сент-Луїса;

у 1890-му інший американець – Альберт Парселл із Бостона також отримав патент на свою оригінальну конструкцію мотор-колеса;

на межі століть, у 1900 році, на Всесвітній виставці в Парижі, геніальний конструктор Фердинанд Порше продемонстрував електромобіль Lohner-Porshe з передніми ведучими електричними мотор-колесами;

останній патент на електричну силову установку в 1906 році було продано компанії Daimler, яка за вісім років випустила понад 300 електромобілів із мотор-колесами;

через великий успіх у створенні та модернізації бензинових двигунів внутрішнього згоряння, незабаром вони перевершили за багатьма параметрами електричні силові установки – насамперед за запасом ходу;

в результаті технологію створення транспорту з мотор-колесами було відкладено на декілька десятків років, потім відновлено, а свого зоряного часу вона дочекалася вже в нинішньому 21-му столітті.

У 60-90 роках минулого століття провідні західні автобудівельні компанії на заході знову стали зверталися до використання моторних коліс. Наприклад, французька Michelin, всесвітньо відома не тільки своїми розробками в області шин, але і дослідженнями щодо створення економічного і екологічно чистого транспорту, вже більш ніж 23 роки займається розробкою інноваційних мотор-коліс для електромобілів.

У 1971 році молодий винахідник Керрі Маклін побудував перший моноцикл, а в 2000-му придумав велику версію, двигун V-8 від Buick. Після він будував все нові моноцикли, які нагадували мотор-колесо в його первісному вигляді з 1900-х.

Цікаво, що в 2012 році таке осучаснене диво техніки можна було помітити, наприклад, у фільмі "Люди в чорному 3", а також в американському анімаційному серіалі South Park.

Зі свого боку численні китайські виробники, які мають солідну теоретичну базу і конструкторські напрацювання з багатьох країн за останні сто років, налагодили масштабний випуск таких агрегатів для роверів і скутерів, а потім і окремих моноколес, які стали чудовою альтернативою громадському транспорту, автомобілям і навіть велосипедам.

Відео девайса-прообразу сучасного моноколеса з 1927 року дивіться за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада "узаконила" в Україні гіроборди, моноколеса, і електросамокати. Їм буде дозволено переміщатися спеціальними велосипедними доріжками або краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи тротуару. Обов'язкова умова для таких учасників руху – включений ліхтар і наявність світловідбивних елементів у темний час доби.