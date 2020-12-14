Пік "зорепаду" Гемініди 2020: з'явилися фото і відео дивовижного явища

У ніч на 14 грудня світ міг спостерігати пік метеоритного потоку Гемініди – одне з кращих таких явищ у році. У цей час падало приблизно 120 метеорів різного кольору на годину.

В Україні через затуманене нічне небо жителі більшості регіонів не змогли отримати насолоду від зоряного дощу. Однак видовищні кадри астрономічної події, яка триватиме ще до 17 грудня, доступні в мережі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Найпотужніший потік Гемініди, що складається з уламків астероїда Фаетон, відомий як своєю кількістю, так і яскравими різнобарвними метеорами, які він виробляє.

За даними НАСА, Гемініди рухаються зі швидкістю 35 кілометрів за секунду. Це приблизно в 250 разів скоріше, ніж найшвидший автомобіль у світі, і більш ніж у 40 разів швидше, ніж летить куля.

Пік метеоритного дощу Гемініди з 13 на 14 грудня показували в прямій трансляції з камери в Центрі космічних польотів ім. Маршалла Космічного агентства в Хантсвіллі, штат Алабама.

Прикметно, що Гемініди прозвали "королем" зіркових дощів. Детальніше про природу цього явища читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня також відбудеться повне зимове затемнення Сонця. Воно буде останнім таким явищем у 2020 році. Ми розповідали про те, як його можуть побачити українці.