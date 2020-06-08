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8 червня • оновлено в 04:05
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Озвучено головну причину жіночого алкоголізму

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Вчені з Іллінойського університету в Чикаго прийшли до висновку, що високий рівень жіночого гормону естрогену може робити вживання спиртних напоїв більш приємним.

Відповідну статтю вчених було опубліковано в журналі Journal of Neuroscience.

Як зазначають автори дослідження, за високих концентрацій естрогену мозок більш активно виробляє у відповідь на етанол нейромедіатор дофамін, пов'язаний з почуттям задоволення.

У свою чергу підвищення активності дофамінових нейронів може призводити до більш приємних відчуттів від вживання алкоголю, пояснюють дослідники.

Високий рівень естрогену робить розпивання алкоголю більш приємним

Високий рівень естрогену робить розпивання алкоголю більш приємним

Ілюстративне фото / Pixabay

Так, у новій роботі вчені використовували тканини мозку мертвих самок мишей у різних фазах статевого циклу – у частини естроген був підвищеним, а в частини – зниженим. Учені активували естрогенові рецептори та відстежували реакцію дофамінових нейронів на алкоголь.

"Більше задоволення може призвести до зловживання алкоголем, зокрема запоїв", – попереджає провідний автор дослідження, біолог та психіатр Емі Ласек.

При іншому експерименті вчених виявилося, що зменшення кількості естрогенових рецепторів, таких як альфа-рецептори, призвело до зниження інтересу до алкоголю, але лише в самок.

Врахування статевих відмінностей при боротьбі з алкоголізмом, ймовірно, дозволить знайти більш ефективні підходи до лікування, вважають учені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, які прискорюють старіння.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Дослідження вчених
Місце
США
Теги
алкоголь жінки дослідження
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