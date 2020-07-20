Опубліковано унікальні фото комети Neowise на тлі червоних спрайтів

У мережі опубліковано нові унікальні фото комети C/2020 F3 Neowise, яка наблизиться до Землі на мінімальну відстань 23 липня.

Знімок із Twitter виклав американський фотограф Пол Сміт, зазначивши, що кадр зроблено на кордоні штатів Небраска та Канзас.

Відзначимо, що червоні плями на фото – це не дефект, а спрайти (sprite), що перекладається як "фея" або "ельф". Такий природний феномен пояснюється різницею тиску та складу атмосфери залежно від того, на якій висоті утворюється спрайт. Вони можуть бути різних кольорів, від білого до червоного й синього.

Комета Neowise на тлі червоних спрайтів Twitter \ Пол Сміт

Нагадаємо, що комета Neowise 23 липня пройде повз нашу планету на мінімальній відстані в 103,5 млн кілометрів. Однак до цього часу вона значно втратить свою яскравість через віддалення від Сонця. Найближче до зірки комета була 3 липня (45 млн км) і не зруйнувалася.

За даними NASA, наступний шанс побачити комету з Землі випаде через 6,8 тис. років.

Комета C / 2020 F3 Neowise

Комета C / 2020 F3 Neowise

Комета C / 2020 F3 Neowise

Комета C / 2020 F3 Neowise

Комета C / 2020 F3 Neowise

Комета C / 2020 F3 Neowise

Комета C / 2020 F3 Neowise

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Київської області сфотографував над містом комету Neowise, що наближається до Землі.