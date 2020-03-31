NASA вдарить по астероїду, що несеться до Землі: що про нього відомо

У США NASA має намір нанести кінетичний удар по астероїду Didymos B для перевірки можливості запобігання можливих катастроф в майбутньому.

Про це повідомляє пресслужба Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору, передає Science Alert.

NASA

"Не дивлячись на нинішню боротьбу людства з новим коронавірусом та незважаючи на те, що він займає більшу частину нашої уваги, інші загрози все ще існують", – відмічено в повідомленні.

Відомо, що спеціальна місія постарається вдарить по астероїду Didymos B, щоб відхилити його траєкторію. При цьому на даний момент небесне тіло не представляє для Землі ніякої небезпеки.

Астероїд Didymos B діаметром 160 метрів і 22 вересня 2021 року опиниться в 11 млн км від Землі. Для випробування кінетичного удару запустять спеціальний ксеноновий прискорювач. Цей двигун складається з підрулює пристрою і силового процесора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 квітня біля Землі на мінімальну відстань пройде великий астероїд 52768 (OR2 1998), який потенційно небезпечний для нашої планети.

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