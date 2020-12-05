Найглибший знімок Всесвіту показали на відео

У мережі опублікували ролик, на якому відтворюється найглибший знімок доступної для людського ока частини Всесвіту.

Відео було опубліковано на Telegram-каналі Naked Space. Відзначається, що унікальні кадри вдалося зафіксувати за допомогою телескопа Hubble (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У міру наближення зображення в лінзі телескопа створюється відчуття руху в трубі крізь сузір'я. В кінці ролика в кадрі з'являється величезне скупчення мерехтливих зірок і галактик різних кольорів.

Нагадаємо, раніше астрономи зафіксували на фото унікальний процес "воскресіння" зірки – злиття двох білих карликів, які окремо вже були нездатні до термоядерних процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: