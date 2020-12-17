Над Україною пролетить метеорний потік Урсиди: коли та як побачити

На період з 17 по 25 грудня 2020 року доводиться активність метеорного потоку Урсиди.

Він не такий потужний, як Гемініди, пік яких випав на 13-14 грудня, але спостерігати його українці зможуть під час найдовших ночей. OBOZREVATEL розповідає, як це зробити.

Пік Урсид астрономи очікують у ніч з 22 на 23 грудня 2020 року – у цей час можна буде побачити до 10 "падаючих" зірок на годину.

Спостерігати зорепад можна від півночі до світанку, бажано за містом, далеко від штучних джерел світла. Найкращий час для спостережень – остання година перед світанком. Радіант Урсид розташовується в сузір'ї Малої Ведмедиці (лат. Ursa Minor, – звідси й назва потоку), тому найкраще їх буде видно жителям Північної півкулі.

Близько 12 години ночі радіант буде нижче полярної зірки, а до ранку обійде її зі сходу, потроху піднімаючись над горизонтом.

Урсиди було офіційно виявлено 1945 року. Учені припускають, що вони пов'язані з кометою Туттля, відкритою в 1790 році. Кількість метеоритів, що пролітають повз Землі, зазвичай досягає 5-10 на годину, але 1945 року було зареєстровано до 120 на годину.

Нагадаємо, 21 грудня 2020 року також станеться максимальне з часів Середньовіччя зближення планет-гігантів Сатурна і Юпітера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото і відео піку зорепаду Гемініди: у ніч на 14 грудня жителі Землі могли спостерігати близько 120 різнокольорових метеорів на годину.