Над Арктикою затягнулася величезна озонова діра: вчені пояснили аномалію. Відео

Над Арктикою протягом останніх двох місяців спостерігали найбільшу в історії регіону зону виснаження озонового шару, який захищає людство від сонячного ультрафіолетового випромінювання.

Проте минулого тижня вона раптово затягнулася, заявили вчені зі служби моніторингу атмосфери Коперника (CAMS), опублікувавши в Twitter відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це незвично, але не так уже й несподівано. Подібне трапляється тільки раз на десятиліття", – зазначив Пол Ньюман, головний науковий співробітник Відділу наук про Землю в Центрі космічних польотів імені Годдарда НАСА.

У 1997 і 2011 роках в Арктиці зафіксували аналогічні руйнування озонового шару. Однак останні вимірювання свідчать про те, що в цьому році рівень озону впав особливо низько.

За словами Антьє Іннес зі служби моніторингу атмосфери Коперника в ЄС, головною причиною утворення арктичної озонової діри-2020 став полярний вихор. Зокрема, вихровий струмінь повітря, який формується над Арктикою (і Антарктикою) протягом зими, в цьому році був "неймовірно сильним і стійким".

Водночас вчені стверджують, що діра над Антарктидою, яка щорічно відкривається із серпня по жовтень, лякає низькими концентраціями озону.

"Її не порівняти з антарктичною озоновою дірою. Якби це відбувалося над Антарктикою, ми б кричали від радості", – додав Ньюман.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone -rich air into the Arctic, closely matching last week 's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



