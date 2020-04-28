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28 квітня • оновлено в 22:05
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Над Арктикою затягнулася величезна озонова діра: вчені пояснили аномалію. Відео

1.8т
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Над Арктикою протягом останніх двох місяців спостерігали найбільшу в історії регіону зону виснаження озонового шару, який захищає людство від сонячного ультрафіолетового випромінювання.

Проте минулого тижня вона раптово затягнулася, заявили вчені зі служби моніторингу атмосфери Коперника (CAMS), опублікувавши в Twitter відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це незвично, але не так уже й несподівано. Подібне трапляється тільки раз на десятиліття", – зазначив Пол Ньюман, головний науковий співробітник Відділу наук про Землю в Центрі космічних польотів імені Годдарда НАСА.

Над Арктикою затягнулася величезна озонова діра

Над Арктикою затягнулася величезна озонова діра

У 1997 і 2011 роках в Арктиці зафіксували аналогічні руйнування озонового шару. Однак останні вимірювання свідчать про те, що в цьому році рівень озону впав особливо низько.

За словами Антьє Іннес зі служби моніторингу атмосфери Коперника в ЄС, головною причиною утворення арктичної озонової діри-2020 став полярний вихор. Зокрема, вихровий струмінь повітря, який формується над Арктикою (і Антарктикою) протягом зими, в цьому році був "неймовірно сильним і стійким".

Водночас вчені стверджують, що діра над Антарктидою, яка щорічно відкривається із серпня по жовтень, лякає низькими концентраціями озону.

"Її не порівняти з антарктичною озоновою дірою. Якби це відбувалося над Антарктикою, ми б кричали від радості", – додав Ньюман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зі служби моніторингу атмосфери імені Коперника (CAMS) вважають, що в 2019 році озонова діра над Антарктидою стала найменшою за останні 30 років.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Дослідження вчених
Тег
земля
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