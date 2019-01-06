На зворотному боці Місяця: з'явилися унікальні фото з космосу

Китайський космічний ретранслятор Queqiao, призначений для передачі сигналів станції "Чан'е-4", яка вперше в історії людства сіла на зворотному боці Місяця, відправив на Землю унікальні фотографії.

На знімках видно нашу планету, а також зворотний бік її супутника, йдеться в повідомленні Чжецзянського університету.

Для того, щоб отримати записи, команда вчених університету розробила спеціальну оптичну лінзу.

weibo.com

weibo.com

Автоматична станція "Чан'е-4" з місяцеходом була запущена до Місяця 7 грудня. До завдань місії входить фотографування поверхні супутника Землі, вивчення складу грунту і перевірка можливості ведення радіоастрономічних спостережень.

weibo.com

Крім того, всередині посадкової платформи встановлений герметичний контейнер з яйцями шовкопряда та насінням рослин для проведення біологічного експерименту зі створення замкнутої екосистеми.

Відзначається, що апарат Queqiao знаходиться на гало-орбіті навколо точки Лагранжа L2 системи Земля-Місяць, на відстані приблизно 65-80 тисяч кілометрів від поверхні Місяця і оснащений 4,2-метрової параболічної антеною.

weibo.com

Як писав OBOZREVATEL, ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX Ілона Маска 23 грудня 2018 року успішно стартувала з мису Канаверал (штат Флорида, США).

Запуск цієї ракети вдалося здійснити лише з п'ятої спроби.