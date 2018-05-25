На Землю чекає руйнівна катастрофа: вчені дізналися дату

Зміна клімату в результаті індустріалізації призведе до підвищення температури на планеті на 4 °C, що викличе масштабні засухи і повені.

До такого висновку дійшли китайські вчені, які використовували в своїх дослідженнях набір чисельних експериментів з 39 кліматичних моделей, передає Springer Link.

Згідно із середнім показником моделей, температура на Землі підвищиться на 4 °C у 2084 році, а до 2100 року буде очікуватися ще більш сильне потепління, ніж це відбувається сезонно. Найбільшим буде підвищення температури в Арктиці, за винятком літа.

Крім того, опадів в субтропіках стане ще менше, а в північних широтах їх стане більше.

Новини Екологи прогнозують глобальну посуху на Землі

На думку вчених, підвищення середньої температури серйозно загрожує екосистемам в районі промислових міст.

Також фахівці прогнозують небувалі посухи і масштабні паводки, результати яких передбачити складно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Гідрометцентрі України повідомили, що кількість посух в країні буде рости і буде охоплювати всі великі території.