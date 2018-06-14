На Землі знайшлися "інопланетні" віруси: як вони діють

Гігантські віруси, що відносяться до роду пандоравірусов (Pandoravirus), все ж здатні створювати нові гени "з нуля".

До такого висновку прийшли французькі біологи з Національного центру наукових досліджень (Париж), передає "Лента.ру".

Це вважається рідкісним і малоймовірним еволюційним явищем.

Сценарій, за яким нові кодуючі гени можуть з'являтися з нуля, а не копіювати або переноситися з інших організмів, довгий час розглядався статистично малоймовірним. Однак останнім часом він підтверджується результатами досліджень геномів дріжджів, плодових мушок, резуховидки Таля, ссавців, включаючи приматів.

Відзначимо, що згідно з припущенням вчених, ці віруси є нащадками якогось четвертого, раніше невідомого домену життя - не еукаріот, не бактерій і не архей.

Багато хто пішов ще далі і заговорив про інопланетне походження Пандори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з Норвегії дійшли висновку, що люди почали різко "дурнішати". Таке тривожне відкриття вони зробили, провівши аналіз результатів IQ-тестів 730 тисяч людей, які надійшли на військову службу в 1970-2009 роках.