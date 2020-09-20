На Юпітері трапився шторм, що може поглинути Землю. Фото

У NASA виявили на планеті Юпітер гігантський шторм, який за своїми розмірами може поглинути Землю.

Фото незвичайного явища зробив космічний телескоп "Хаббл", передає пресслужба американського космічного відомства.

"Велику червону пляму видно, коли вона пробивається крізь хмари. Дослідники говорять, що Велика Червона Пляма має розмір близько 9 800 миль (15 771,57 км) в поперечнику, досить велика, щоб поглинути Землю. При цьому швидкість шторму близько 560 км/годину ", – розповіли в NASA.

Відзначається, що знімок шторму на найбільшій планеті в нашій Сонячній системі, зроблений 25 серпня. Додамо, що Юпітер від Землі знаходиться на відстані в 653 мільйонів кілометрів. Пояснимо, що діаметр нашої планети становить 12 742 км, а окружність – 40 тисяч км.

Вчені відзначили, що такі шторми на Юпітері відбуваються приблизно кожні шість років. Але отриманий знімок чітко показав площу та швидкість шторму.

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