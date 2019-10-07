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7 жовтня • оновлено в 18:17
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Можуть змінити все: вчені дізналися нові факти про Чумацький Шлях

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Надмасивна чорна діра Sgr A * (Стрілець А *), яка розташована у самому центрі Чумацького Шляху, пробуджувалася 3,5 мільйона років тому.

За повідомленнями австралійських вчених, вона знаходиться галактиками-супутниками Чумацького Шляху Великим і Малим Магелланова Хмара. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дослідження у науковому журналі Astrophysical Journal.

На думку астрономів, слід розжареної плазми, який породила згадана чорна діра, можна побачити з відстані в 200 тисяч світлових років.

Sgr A *

Sgr A *

daviddarling.info

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З іншої галактики: вчені зробили неймовірне відкриття про Чумацький Шлях

Всі ці факти можуть змінити для науки традиційні уявлення про поведінку Чумацького Шляху.

Зокрема, дослідники відзначають, що наша Галактика весь час вважалася неактивною і спокійною, що тепер, по суті, спростовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що до Чумацького Шляху загрожує потужний вибух. Астрономи зробили страшне відкриття.

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Місце
Австралія
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