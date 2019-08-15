Ми з космосу? Розгадана нова таємниця виникнення життя на Землі

Учені Тюбінгенського університету в Німеччині і Нантського університету у Франції назвали ще одну версію зародження життя на землі.

Після проведення досліджень вони заявили, що чималу роль у цьому процесі зіграли метеорити, які прилетіли з віддалених місць Сонячної системи, передає "Лента.ру".

Зокрема, дослідники виміряли вміст ізотопів селену в породах, які утворилися при злитті магми на поверхню Землі. Подібність ізотопного складу у земних порід і метеоритів вказує на космічне походження самого селену, води та інших необхідних для підтримки життя речовин.

Метеорити допомогли зародитися життя на Землі Ілюстрація

За словами вчених, виявлені ізотопи могли потрапити до складу мантії лише після формування ядра і Місяця (3,9-4,5 мільярда років тому).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вченим Університету штату Мічиган (США) вдалося змоделювати процес виникнення життя.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!