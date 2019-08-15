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Ми з космосу? Розгадана нова таємниця виникнення життя на Землі

1.1т Читати матеріал російською

Учені Тюбінгенського університету в Німеччині і Нантського університету у Франції назвали ще одну версію зародження життя на землі.

Після проведення досліджень вони заявили, що чималу роль у цьому процесі зіграли метеорити, які прилетіли з віддалених місць Сонячної системи, передає "Лента.ру".

Зокрема, дослідники виміряли вміст ізотопів селену в породах, які утворилися при злитті магми на поверхню Землі. Подібність ізотопного складу у земних порід і метеоритів вказує на космічне походження самого селену, води та інших необхідних для підтримки життя речовин.

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Метеорити допомогли зародитися життя на Землі

Метеорити допомогли зародитися життя на Землі

Ілюстрація

За словами вчених, виявлені ізотопи могли потрапити до складу мантії лише після формування ядра і Місяця (3,9-4,5 мільярда років тому).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вченим Університету штату Мічиган (США) вдалося змоделювати процес виникнення життя.

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Мы из космоса? Возможно. Но рагули местные ...
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