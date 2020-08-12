МоваЯзык

Топтеми:

Метеоритний потік Персеїди досяг піку: яскраві фото та відео зорепаду

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
наука
1,1 т.
Метеоритний потік Персеїди досяг піку: яскраві фото та відео зорепаду

Метеоритний потік Персеїди.

У ніч на 12 серпня в небі спостерігався пік зорепаду Персеїд, який можна було спостерігати неозброєним оком.

Як пише OBOZREVATEL, найкраще метеоритний потік Персеїди спостерігали жителі північних широт в США, Канаді, Мексиці та Центральній Америці. Також зорепад могли спостерігати в Європі, Азії, більшій частині Африки і деяких частинах Південної Америки.

У Міжнародній метеорної організації розповіли, що потужність метеорного потоку досягала 100 метеорів на годину. Така інтенсивність була обумовлена тим, що Земля проходила через найбільшу частину шлейфа комети Свіфта – Таттла.

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Метеоритний потік Персеїди

Як писав OBOZREVATEL:

зіркикосмос
Поділитися в Facebook
  2. Технології
  3. наука