Метеоритний потік Персеїди досяг піку: яскраві фото та відео зорепаду

Метеоритний потік Персеїди.
У ніч на 12 серпня в небі спостерігався пік зорепаду Персеїд, який можна було спостерігати неозброєним оком.
Як пише OBOZREVATEL, найкраще метеоритний потік Персеїди спостерігали жителі північних широт в США, Канаді, Мексиці та Центральній Америці. Також зорепад могли спостерігати в Європі, Азії, більшій частині Африки і деяких частинах Південної Америки.
У Міжнародній метеорної організації розповіли, що потужність метеорного потоку досягала 100 метеорів на годину. Така інтенсивність була обумовлена тим, що Земля проходила через найбільшу частину шлейфа комети Свіфта – Таттла.
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
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