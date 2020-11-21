Марсохід NASA надіслав на Землю звук із космосу. Аудіо

Марсохід NASA Perseverance надіслав на Землю звук, записаний ним у космосі.

Як повідомили в NASA, запис був зроблений з метою перевірити системи апарату. На ньому чути вібрації механізмів самого марсохода (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

"Наша система працює і готова спробувати записати звук приземлення на Марс", – повідомили в космічному агентстві.

Нагадаємо, Perseverance покинув Землю 30 липня і вже подолав 288 з 470 млн кілометрів на шляху до Марса. Згідно з онлайн-даними NASA, на цей момент швидкість апарату складає 92 550 км/год відносно Сонця.

Планується, що марсохід здійснить посадку в північній півкулі Червоної планети 18 лютого 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA показало, яким буде перше житло на Марсі.

Також NASA опублікувало 360-градусну панораму Марса під час пилової бурі.