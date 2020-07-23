Комета Neowise прощається із Землею: найяскравіші фото і відео

Комета Neowise пройде на мінімальній відстані від Землі.

У четвер, 23 липня, комета Neowise пройде на мінімальній відстані від Землі.

Комета буде всього в 103 млн км від нашої планети, після чого почне віддалятися (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Небесне тіло можна побачити на вечірньому небі і в першу половину ночі між Капеллою (найяскравішою зіркою сузір'я Візник) і Великою Ведмедицею за допомогою будь-якого оптичного приладу, наприклад бінокля.

Neowise було виявлено астрономами в кінці березня. Це одна з небагатьох комет, яку можна побачити неозброєним оком у XXI столітті.

Космонавт Іван Вагнер назвав Neowise найяскравішою за останні сім років. "Її хвіст добре видно з космічної станції!" – сказав він.

За розрахунками, наступного разу комета повернеться в Сонячну систему через 6 800 років.

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Комета Neowise над Землею Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Neowise вже встигли сфотографувати над кількома містами України, зокрема над Києвом, Харковом, Запоріжжям і Миколаєвом.

Також опубліковані унікальні фото комети Neowise на тлі червоних спрайтів.