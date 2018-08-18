Кліматичний Армагеддон: коли глобальне потепління знищить Землю

Про глобальне потепління зараз говорять і пишуть багато. Ледь не щодня з'являються нові гіпотези, спростовуються старі. Жителям Землі навіть прогнозують кліматичний Армагеддон, кажучи, що планета просто згорить зсередини.

Чи є аргументовані приводи для занепокоєння - з'ясовував OBOZREVATEL.

Що таке глобальне потепління

Це підвищення середньої температури над сушею і океаном на Землі, яке фіксується з початку 20 століття. З того часу температура піднялася в середньому на 0,8 градуси. За прогнозами вчених, до кінця 21 століття вона підніметься в середньому ще на 2, а то і на всі 4 градуси.

Збільшення температури посилить шторми, а зливи стануть ще сильнішими в багатьох частинах світу, в тому числі і в Африці. Вчені заявляють, що це значно збільшить ризик повеней, а отже, під загрозою затоплення опиняться цілі регіони.

Сильна злива в Гватемалі, лютий 2018 рік Фото: "Подробности"

Разом з тим, у деяких регіонах світу навпаки - посуха стане "нормальним" явищем, що призведе до неврожаю, голоду, нестачі прісної води і частих лісових пожеж.

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Вкрай висока температура повітря безпосередньо призводить до смерті від серцево-судинних і респіраторних захворювань, особливо серед літніх людей. До того ж, через високу температуру в повітрі підвищуються рівні озону та інших забруднювачів, що посилює ці хвороби.

Що на нього впливає

Додаткове надходження в атмосферу парникових газів: метану, вуглекислого газу, водяної пари, озону. Вони поглинають довгі хвилі інфрачервоного випромінювання, не випускаючи їх в космос. Через це на Землі утворюється парниковий ефект.

"Зміст парникових газів збільшується, теплоємність світового океану збільшується, але все залежить від циркуляційних процесів в атмосфері. У певних регіонах земної півкулі температура може бути збільшена, а в певних може знижуватися. Але в цілому на земній кулі температура стає все вище", - сказав в коментарі OBOZREVATEL директор НДІ гідрометеорології Володимир Осадчий.

Чи є причини для занепокоєння

Осадчий зазначив, що причини для занепокоєння з'явилися в світі ще десятки років тому, коли світова метеорологія й інші вчені виявили, що температура на земній кулі підвищується.

Кліматолог запевняє, що процес незворотній, температура вже не повернеться до тих норм, які були ще 10 років тому.

"Нам треба бути готовими до катаклізмів. Це можуть бути різкі перепади температур - сьогодні +35 градусів, а завтра +18. Наш клімат стає більш деконтінентальним, влітку температура вже часом буває +5 градусів. Іноді заходять арктичні маси, і -25 градусів буває взимку", - сказав він.

З такими даними категорично не згодна завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова, яка повідомила OBOZREVATEL, що є різні фактори, які будуть підтримувати температуру в рівновазі.

Кліматична модель експерта, яка розроблена під загальну атмосферну циркуляцію, показує, що зараз вона стає холодніше.

"Якщо холодна циркуляція буде складатися з підвищенням температур, то вона буде трішечки її гальмувати. А за нашими розрахунками, десь до середини століття циркуляція буде все холодніше й холодніше", - прогнозує Мартазінова.

Метеоролог не могла не відзначити, що хоч катаклізмів стає все більше і більше у всіх країнах, до Армагеддону ще далеко. До цього треба звикати, це треба досліджувати і прогнозувати для того, щоб попередити, вважає вона.

"За нашими розрахунками до середини століття температура буде призупинятися. Після є багато сценаріїв, якщо температура піде нижче або залишиться на такому ж рівні, все буде нормально, люди звикли до такого, але якщо вона піде вище, ось це вже гірше", - вважає Мартазінова.

Такої ж думки народний синоптик Леонід Горбань, за його розрахунками, у наступному році буде помірна температура.

"У цьому році зима в Україні буде помірна, без сильних морозів. Якщо ж говорити про більш довгострокові прогнози, то в найближчі 30-50 років зими будуть ставати холодніше. Ні про яке глобальне потепління мови не йде. Навпаки, зими будуть холодніше, і навіть нормальні вчені говорять про малий льодовиковий період. Літо теж буде йти ближче до прохолоди, ніж до спеки", - розповів синоптик OBOZREVATEL.