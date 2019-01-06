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Кінець світу: космоблогер розповів про планету-вбивцю Нібіру

1.3тЧитати матеріал російською

Планети Нібіру, нібито здатної знищити Землю, в природі не існує.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів фахівець в області астрофізики і космосу Валентин Гаденов. Він вважає всі озвучені сценарії знищення Землі псевдонауковими заявами, на які не варто звертати увагу.

"Я раджу не слухати і не дивитися такі відверто псевдонаукові передачі і канали. Краще дотримуватися наукових фактів. Поки не було відкрито об'єкт, немає розрахунків, то, відповідно, немає і фактів, що вказують на існування таємничої планети Нібіру", - резюмує Гаденов.

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Нібіру

Нібіру

Рен-ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, дата зіткнення містичної планети Нібіру з Землею неодноразово переносилася. Раніше кінець світу прогнозували 16 серпня, в листопаді і 16 грудня.

У NASA також виключили можливість існування так званої "планети-вбивці" Нібіру, тому що вчені з усього світу контролюють ситуацію і прораховують всі реальні загрози.

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