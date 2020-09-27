Годинник для діабетиків і 3D-сканер для ювелірів: 5 цікавих українських винаходів

Щороку в Україні створюється близько 15 тисяч винаходів. Деякі з них активно використовуються як у нашій країні, так і в світі.

OBOZREVATEL розповідає про п'ять цікавих розробок українців нашого часу.

Годинник-глюкометр для діабетиків

Вчений із Закарпаття Петро Бобонич створив неінвазивний глюкометр у вигляді наручного годинника. З його допомогою людина, хвора на діабет, може дізнатися рівень цукру в крові в будь-який момент, і для цього не потрібно здавати кров.

Крім того, авторству вченого належить оптичний томограф для діагностики захворювання молочної залози жінок. Цей прилад передбачає можливість діагностувати захворювання без застосування шкідливого для здоров'я рентгена.

Cardiomo

Винахід Cardiomo створено для попередження десятків захворювань, зокрема інфаркту та інсульту. Стартап з'явився в 2014 році. Його творцями стали українські розробники Роман і Ксенія Бєлкіни.

Автори винаходу вирішили створити інтелектуальний пристрій, яке навіть на відстані дозволяв би оцінити стан здоров'я близької людини.

Гаджет зручний у застосуванні, він відстежує головні показники здоров'я, може нагадувати про прийом ліків та його можна підключити до мобільного додатку. Але найважливіша функція Cardiomo – оперативна сигналізація про будь-які зміни здоров'я. За словами творців гаджета, найбільш популярний він у будинках для людей похилого віку, а також медустановах України.

Антибіотик Батумін

У 2005 році вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН України імені Заболотного створили новий антибіотик для боротьби з усіма видами стафілокока, навіть з полірезистентними до антибіотиків.

За своїм хімічним складом цей препарат не має аналогів. На дослідження пішло 30 років, а після завершення розробок, 1 грудня 2005 року, презентація Батуміна відбулася в посольстві Бельгії в Україні. Новий антибіотик було продано в королівство, де було розпочато його масове виробництво.

Гідроскальпель

Взявши за основу технології авіапромисловості, українські дослідники з Національного українського авіауніверситету і Аерокосмічного інституту на початку 2000-х розробили гідроскальпель, який не ріже, а розсікає тканини водою під тиском в 40 атмосфер.

З його допомогою можна проводити операції на внутрішніх органах без пошкодження судин. Винахід застосовують для видалення злоякісних ракових пухлин. Тривалість операції, проведеної таким інструментом, менше, що, в свою чергу, скорочує період реабілітації після хірургічного втручання.

Високоточний 3D-сканер для ювелірів

2015 року батько й син Леонід і Денис Назаренко з Вишневого, що під Києвом, вирішили створити високоточний сканер для невеликих об'єктів, таких як монети або статуетки. Зі своєю ідеєю вони вийшли на Kickstarter, і їм вдалося зібрати понад 22 тисяч доларів на виробництво першої моделі – настільного 3D-сканера D3D-s.

Зараз винахідники роблять сканери для ювелірів в США. Там люди часто замовляють копії своїх обручок, і український сканер припав їм до смаку.

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