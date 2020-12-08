Гемініди 2020: українці 13-14 грудня зможуть спостерігати "королівський" метеорний потік

У ніч з 13 на 14 грудня в Україні можна буде спостерігати Гемініди – один з найпотужніших метеорних потоків, який вчені прозвали "королем" зіркових дощів.

Про природу явища і про те, як можна побачити Гемініди, розповідає OBOZREVATEL.

Зорепад Гемініди можуть спостерігати жителі всієї Землі. Його метеори входять в атмосферу нашої планети зі швидкістю близько 35 кілометрів на секунду, в результаті згорання залишаючи жовті, зелені або блакитні штрихи в небі.

За годину можна побачити до 120 об'єктів різного кольору. Спостерігати явище найкраще при чистому і темному небі, але воно буде настільки яскравим, що буде помітним навіть у населених пунктах з сильним світловим забрудненням.

Крім того, на відміну від 2019 року, коли пік гемінідів випав на повний місяць, цього року метеорний дощ припадає на молодик, тому небо буде значно темнішим.

Як і інші метеорні потоки, Геменіди відбуваються щороку. Припадають вони на період з 7 по 17 грудня. На відміну від інших зорепадів, які спостерігаються при проходженні Землі через хвости комет, Гемініди мають інше походження – залишки астероїда Фаетон.

Коли Земля проходить через потік цих уламків, у нічному небі можна спостерігати до 150 падаючих зірок на годину. 2011 року Гемініди дали сплеск близько 200 метеорів на годину, що було вдвічі більше, ніж у серпневих Персеїд.

Астероїд Фаетон (3200 Phaethon) було відкрито 1983 року за допомогою інфрачервоного космічного телескопа. Астрономи вважають його чимось середнім між астероїдом і кометою.

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