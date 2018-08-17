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Друге Сонце: у космосі знайшлася розпечена планета

1.1тЧитати новину російською

У космосі вчені виявили екзопланету з високим вмістом заліза в атмосфері.

Газовий гігант KELT-9b володіє екстремально високою температурою, яка дозволяє випарювати метал, повідомляє "Лента.ру".

Відомо, що температура KELT-9b, яка віддалена від Землі на 620 світлових років, досягає 4300 градусів Цельсія (температура поверхні Сонця досягає близько 6000 градусів Цельсія).

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За словами астрономів, висока температура планети не тільки сприяє випаровуванню металів, але і перешкоджає їх конденсації. Тобто KELT-9b не має металевих хмар, але атмосфера заповнена парами з іонів і нейтральних атомів заліза і титану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені проводять системний моніторинг космосу на предмет виявлення можливих загроз. Непередбачуваного впливу великих небесних тіл на орбіту Землі виключати не можна.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
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