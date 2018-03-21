До кінця XIX століття планеті загрожує новий катаклізм: вчені забили тривогу

Через активне танення гігантського льодовика в Антарктиді вже в найближчі два-три десятиліття людство ризикує зіткнутися з новим природним катаклізмом - небезпечним підйомом рівня моря, що загрожує катастрофічними наслідками для цивілізації.

Групі вчених з Австралії вдалося з'ясувати, що льодовик Тоттена на півтора градуси тепліший всіх інших прибережних льодовиків Антарктиди, це є причиною того, що тане він також значно швидше інших льодів, повідомляє "Дни.ру" з посиланням на місцеве джерело.

Тоттен Фото: pikabu.ru

Одним з важливий ознак стрімкого танення льодовика вчені називають той факт, що вже в минулому році Тоттен лежав на воді, а не спочивав на материку. Більш того, дослідники встановили, що основу льодовика розмиває тепла солона вода Індійського океану. Через гігантські печери в материку Антарктиди вона проникає на сотні кілометрів вглиб під товщу льодовика.

За словами вчених, в недалекому майбутньому величезний льодовик ще більше буде зазнавати змін клімату. За даними американського відомства NASA, з 2002 року по теперішній час Антарктика втрачала 125 мільярдів тонн льоду щороку, що щорічно піднімало рівень світового океану на 0,35 міліметра.

З 1900 року рівень світового океану піднявся на 20 сантиметрів, а до кінця 21-го століття підніметься на метр або й більше, тому вивчення льодовиків Антарктиди має величезне значення.

Льодовик Тотті є гігантською товщею льоду, що покриває східну частину Антарктиди у південних вод Індійського океану. Площа льодовика трохи менше всієї території Франції.

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