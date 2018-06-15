Атеїсти вмирають раніше віруючих: вчені назвали причини

Проаналізувавши некрологи з американських газет, вчені прийшли до висновку, що глибоко віруючі люди в середньому живуть на 3 - 4 роки довше, ніж агностики і атеїсти.

Про це йдеться в статті наукового журналу Social Psychological and Personality Science.

Відзначається, що нещодавно біологи знайшли особливу зону в мозку, яка підриває віру в ірраціональні феномени, якщо її опромінити магнітним полем і з'ясували, що регулярне відвідування церков помітно знижувало ймовірність передчасної смерті серед літніх жінок.

Вчені з університету штату Огайо Лаура Уоллес зі своїми колегами заявили, що знайшли взаємозв'язок між конфесійною приналежністю, здоров'ям і тривалістю життя, працюючи над некрологами, опублікованими за останні 42 роки. Вони підкреслили, що враховували стать і подружній статус кожного покійного.

Об'єднавши всю інформацію, експерти прийшли до висновку, що віруючі люди в середньому живуть на 3,5-4 роки довше, ніж ті покійні, в чиїх некрологах не було вказано їх віросповідання або згадувалося його відсутність.

За словами Уоллес, це пов'язано з тим, що віруючі часто беруть участь в різних громадських заходах, які проводять їх церкви, і частіше ведуть більш здоровий спосіб життя, ніж атеїсти або агностики.

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