Атакує бактерії: вчені знайшли новий потужний антибіотик

Вчені університету Ратгерса в Нью-Брунсвіку, США, відкрили в грунті мексиканських джунглів новий антибіотик фазоліцін (phazolicin). Особливу цінність він матиме при застосуванні в сільському господарстві.

Відповідна стаття була опублікована в журналі Nature Communications. У ній ідеться, що екзотичний антибіотик був виявлений у кореневих бульбах дикорослого виду бобів Phaseolus vulgaris і здатний фіксувати азот і стримувати зростання шкідливих мікробів.

"Опірність бактерій до антибіотиків є величезною проблемою як у медицині, так і в сільському господарстві, ось чому настільки важливі пошуки нових речовин з антибактеріальними властивостями", – розповів біохімік Костянтин Северинов.

Дикоростучий вид бобів ВВС

За словами вченого, антибіотик здатний атакувати бактеріальні клітини. Але найважливіше з його властивостей те, що він здатний проникати в бактерію і "прикріплятися" до її рибосоми, перешкоджаючи її здатності виробляти білки.

Відкривачі нового антибіотика вважають, що додаючи його в добрива, можна прискорити зростання і захистити від хвороб різні види бобових – горох, сочевицю, арахісовий горіх і соєві боби.

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