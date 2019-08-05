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Астероїд розміром з хмарочос мчить до Землі: названа дата

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Астероїд 2006 QQ23, який перевищує розміри хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг, пролетить повз Землю 10 серпня.

Про це повідомляє CNN. Його розмір становить 569 метрів. Астероїд наблизиться до Землі на відстань близько 8 мільйонів кілометрів.

За словами вчених, він розминеться з Землею. Так в NASA відзначили, що щорічно близько шести космічних об'єктів розміром з Астероїд 2006 QQ23 проходять повз Землю. За словами вчених, якщо який-небудь об'єкт розміром з нього впаде на Землю, це може привести до спустошення території штату.

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До Землі мчать величезні астероїди: чи є небезпека катастрофи

У NASA додали, що існує технологія, що дозволяє знаходити і відслідковувати такі астероїди, коли вони будуть близько проходити повз Землю.

До Землі несеться астероїд

До Землі несеться астероїд

noticieros.televisa.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA повідомили, що не зможуть врятувати Землю від астероїда в разі небезпеки.

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NASA
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