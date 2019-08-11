Астероїд Апофіс мчить до Землі: український вчений дав несподіваний прогноз

Великий астероїд Апофіс, який мчить до Землі, в ідеалі не повинен викликати жодних серйозних катаклізмів.

Однак, як зазначає радник голови Національного космічного агентства України Едуард Кузнєцов, все буде залежати від того, на якій висоті він пройде, пишуть "Факти".

"Про наслідки ми поки нічого сказати не можемо. Але, думаю, що обійдеться без катаклізмів. Все буде залежати від того, на якій висоті він пройде від Землі. Якщо 200 тисяч кілометрів і вище, то все буде добре", – сказав він.

Астероїд Апофіс мчить до Землі Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, астероїд Апофіс 13 квітня 2029 року пролетить всього в 38 тисячах кілометрів від центру Землі. Цей факт не на жарт схвилював вчених NASA.

Існує маленька ймовірність, що астероїд потрапить у шестисотметрову небезпечну зону, де гравітаційне поле планети змінить його траєкторію. Тоді при наступному поверненні в 2036-му році Апофіс зачепить нашу планету.

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