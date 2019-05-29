70 років холоду: вчені попередили про наближення Льодовикового періоду

Зовсім скоро на Землі може початися суттєве похолодання. Цей процес призведе до того, що з 2020 року на нашій планеті поступово настане Льодовиковий період.

До такого висновку прийшли експерти, передає "Space Weather". Так з наступного року Сонце перейде в фазу мінімально можливої активності.

Подібне відбувалося в 1645-1715 роках, коли на Сонці була мінімальна кількість плям "Мінімум Маундера". Даний сюжет може повторитися, оскільки з кожним роком кількість утворень на Сонце зменшується

Вчені стверджують, що прийдешній Льодовиковий період стане суворим. Тривати він буде 70 років.

Вчені попередили про наближення Льодовикового періоду Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Землі вже настав радикальне зрушення в кліматі, який може привести до жахливих наслідків.

Гряде новий "льодовиковий період", попередив кліматолог Джон Кейсі, який співпрацює з НАСА.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!