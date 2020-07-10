Що робити, якщо на Android-смартфоні закінчилася пам'ять: поради щодо очищення

Внутрішня пам'ять на Android-смартфона з часом заповнюється безліччю додатків і файлів, які можуть гальмувати роботу пристрою.

Щоб звільнити місце на телефоні і при цьому не стерти важливі дані досить провести кілька нескладних маніпуляцій.

Перевірка кеш додатків і видалення програм

Найчастіше на телефоні є програми, які майже не використовуються, але при цьому вони займають велике місце в пам'яті. До того ж деякі сервіси, які працюють по мережі (наприклад, Netflix або Spotify) та завантажують чималу частину даних в кеш для того, щоб заощадити трафік. Для очищення внутрішньої пам'яті потрібно чистити кеш таких програм.

Завантаження фото та відео в "хмари"

Фотографії, аудіо та відео-файли можна перенести з внутрішнього простору телефону в хмарні сховища, такі як Google Drive і в Dropbox. Для надійності можна продублювати дані на різних сервісах.

Як звільнити місце на Android-смартфоні

Очищення електронної пошти та повідомлень

Очищення старих листів з електронної пошти і повідомлень з месенджерів дозволить очистити пам'ять смартфона.

Створення резервних копій та SD-карта

Для збереження даних на Android-смартфоні можна зробити бекап, застосувавши SD-карту. Щоб не втрачати файли, досить перенести їх зовнішню карту пам'яті. У такому разі ваші дані залишаться цілими, а пам'ять на телефоні очиститься для нової інформації.

Як не втратити важливі дані на Android-смартфоні

Як повідомляв OBOZREVATEL: