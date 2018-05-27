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Що першим вб'є людство: названі головні загрози

2.2тЧитати новину російською

Людство може загинути у майбутньому від трьох найсерйозніших загроз - задухи, астероїда або ж дурості.

До таких висновків прийшли вчені у результаті багаторічних досліджень, пише "Лайф".

Так, найнадійніший сценарій загибелі всього складного життя на Землі - поломка "вуглецевого кондиціонера". На нашій планеті і, швидше за все, на всіх планетах такого типу стабільність клімату підтримується вуглецевим циклом.

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Ще один варіант - загибель від вторгнення астероїда. Згідно з розрахунками астрономів, через 1,35 мільйона років у Сонячну систему вторгнеться інша зірка - Gliese 710.

"Затяжна планетарна зима після падіння астероїда з температурою в мінус 20 у тропіках може вбити всіх великих тварин. І 66 мільйонів років тому вона вже зробила це, убивши всіх великих динозаврів і ссавців. Вижили лише дуже дрібні", - йдеться у публікації.

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Третій сценарій - загибель від вичерпання ресурсів.

Суть же найстрашнішої загрози полягає в тому, що фантасти минулого нібито помилялися: Homo sapiens НЕ еволюціонує в бік карлика з величезною головою і кволим тілом. Тобто, в майбутньому людина може повернутися до рівня первісної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський проповідник Джим Беккер заявив, що знайшов ідеальне місце для порятунку під час всіляких катаклізмів.

Читайте всі новини по темі "Кінець світу" на сайті "Обозреватель".

Тема
Кінець світу
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