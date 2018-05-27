Що першим вб'є людство: названі головні загрози

Людство може загинути у майбутньому від трьох найсерйозніших загроз - задухи, астероїда або ж дурості.
До таких висновків прийшли вчені у результаті багаторічних досліджень, пише "Лайф".
Так, найнадійніший сценарій загибелі всього складного життя на Землі - поломка "вуглецевого кондиціонера". На нашій планеті і, швидше за все, на всіх планетах такого типу стабільність клімату підтримується вуглецевим циклом.
Ще один варіант - загибель від вторгнення астероїда. Згідно з розрахунками астрономів, через 1,35 мільйона років у Сонячну систему вторгнеться інша зірка - Gliese 710.
"Затяжна планетарна зима після падіння астероїда з температурою в мінус 20 у тропіках може вбити всіх великих тварин. І 66 мільйонів років тому вона вже зробила це, убивши всіх великих динозаврів і ссавців. Вижили лише дуже дрібні", - йдеться у публікації.
Третій сценарій - загибель від вичерпання ресурсів.
Суть же найстрашнішої загрози полягає в тому, що фантасти минулого нібито помилялися: Homo sapiens НЕ еволюціонує в бік карлика з величезною головою і кволим тілом. Тобто, в майбутньому людина може повернутися до рівня первісної.
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