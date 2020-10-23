Робот-собака Boston Dynamics вперше пробігся Чернобилем і заміряв радіацію

У Чорнобильській зоні відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics "SPOT", який провів заміри радіації.

Про це повідомило в Facebook Держагентство з управління зоною відчуження. Легендарного робота до України привезла дослідницька група Брістольського університету для вивчення рівня забруднення території.

Також під час робіт використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі і в просторі.

Зокрема, проводилися радіометричні й геофізичні роботи на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс" і на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" і "Буряківка".

Виконані роботи дозволять Державному спеціалізованому підприємству "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилось обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Boston Dynamics продемонструвала зразок прямоходячого робота на пробіжці в парку. Ще зовсім недавно експерти стверджували, що в найближчому майбутньому появи прямоходящих роботів чекати не варто.