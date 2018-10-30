Презентація Apple: всі подробиці і онлайн-трансляція

Компанія Apple 30 жовтня проводить чергову, вже другу за цю осінь, презентацію нових продуктів. Вона стартувала о 16:00 за київським часом.

Захід проходить не в штаб-квартирі Apple в Купертіно, а в Оперному театрі Говарда Гільмана в Нью-Йорку. Глава компанії Тім Кук розпочав презентацію з MacBook Air.

Сайт OBOZREVATEL веде пряму трансляцію (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

16:10 - представлена перша новинка - золотий MacBook Air з Retina дисплеєм і сапфіровим Touch id.

Новина оновлюється.