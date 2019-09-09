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10 вересня • оновлено в 06:46
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Презентація Apple-2019: як виглядатимуть нові IPhone і де дивитися

11.6т Читати матеріал російською

10 вересня в Купертіно (США) пройде щорічна церемонія презентації новинок компанії Apple. Які новинки покажуть, о котрій буде трансляція і де її дивитися — в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли презентація Apple-2019 і де дивитися онлайн?

Презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде подивитися на YouTube.

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Як виглядають нові iPhone-2019?

З чуток, Apple покаже одразу три нові телефони: iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11R. У мережі є достатньо витоків, щоб скласти враження про нові моделі. Найімовірніше, вони отримають додаткові об'єктиви, що позитивно позначиться на якості фото й відео.

Презентація Apple-2019: як виглядатимуть нові IPhone і де дивитися

Також iPhone зможе використовувати штучний інтелект для опрацювання фото і редагування відео просто під час запису. Крім того, приділять увагу зйомці у випадку нестачі світла і представлять нову сиcтему Face ID: завдяки цьому телефон можна буде активувати навіть коли він просто лежить на столі.

Презентація Apple-2019: як виглядатимуть нові IPhone і де дивитися

Що відомо про новий Apple Watch?

За зовнішнім виглядом Apple Watch 5 не повинен сильно відрізнятися від свого попередника, а всі нововведення стосуватимуться "начинки".

Презентація Apple-2019: як виглядатимуть нові IPhone і де дивитися

Процесор годинників оновлять до модифікації S5, яка виявиться продуктивнішою і водночас більш енергоефективною порівняно з чіпом нинішнього покоління. Крім того, у продажу можуть з'явитися годинник у титановому корпусі та з кераміки.

Нові MacBook Pro і iPad

Є ймовірність того, що на презентації представлять і новий MacBook Pro з дисплеєм на 16 дюймів. Новинка також може отримати нову клавіатуру без механізму "метелик", оскільки вона зібрала багато скарг користувачів.

Презентація Apple-2019: як виглядатимуть нові IPhone і де дивитися

Втім, є ймовірність, що представлення MacBook перенесуть на презентацію в жовтні, коли компанія повинна представити і новий iPad.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інсайдери злили в мережу ціни майбутніх новинок Apple, які будуть представлені на презентації 10 вересня.

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Місце
США
Теги
Apple мобільний телефон
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