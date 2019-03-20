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Супермісяць 21 березня: коли українці зможуть спостерігати

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У ніч на 21 березня о 3:43 за київським часом українці зможуть спостерігати Супермісяць — незвичайне явище, коли супутник Землі буде здаватися на 10% більшим, ніж зазвичай.

У цей час Місяць досягне перигею, буде знаходиться ближче до Землі на своїй еліптичній орбіті і, отже, здасться максимально великим для тих, хто спостерігає, пише Space.com.

Цей Супермісяць отримало назву "черв'ячного" — вважається, що в цей час земля починає прогріватися і стає більш теплою і вологою, тому з'являються перші дощові черв'яки.

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Особливістю стане те, що він відбудеться через кілька годин після весняного рівнодення.

Супермісяць 21 березня: коли українці зможуть спостерігати

Супермісяць 21 березня: коли українці зможуть спостерігати
Супермісяць 21 березня: коли українці зможуть спостерігати

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній супермісяць спостерігався місяць тому, в лютому 2019 року. Очевидці показали в мережі чарівні фото.

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Місце
Україна
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