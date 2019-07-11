Світу загрожує найпотужніша магнітна буря? Вчений зробив заяву

Інформація про те, що нібито 15 липня очікується потужна магнітна буря, не відповідає дійсності.

"Я спростовую це повідомлення, немає жодних підстав це стверджувати", – заявив OBOZREVATEL провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький.

Спалахи на Сонці, ілюстрація New Scientist

Як пояснив учений, магнітні бурі безпосередньо пов'язані з спалахами на Сонці, але в даний час "Сонце спокійне" – воно знаходиться в мінімумі своєї активності. "Зараз на Сонці немає жодної плями (чим більше плям, тим вище сонячна активність – Ред.) Корона не містить флоккулів – активних областей в хромосфері", – повідомив він.

За його словами, "цієї ночі на Сонці були короткочасні невеликі сплески тривалістю до 3 годин, але це не буря".

Як пояснив астроном, в мінімумі своєї активності світило перебуватиме ще, принаймні, 2 роки. Це означає, що ще одна озвучена дата потужної магнітної бурі – 29 липня – також є фейком.

Виходячи з цього, вчений зауважив: "Звідки беруться подібні прогнози, я не знаю. Є дуже багато джерел недостовірної інформації. Можливо, ці ЗМІ виконують якісь завдання. Мені важко це пояснити".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше видання "Аргументи і Факти" поширило інформацію про те, що нібито 15 липня поточного року очікується одна з найпотужніших за останнє десятиліття магнітних бур. Ще одна дата потужної "метеохвилі" – 29 липня.

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