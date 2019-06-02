Постійна загроза Апокаліпсису: на Землю насувається небезпечний астероїд

NASA очікує, що 2 червня в небезпечній близькості від Землі пролетить астероїд 2019 KH1, що може спровокувати кінець світу.

KH1 розженеться до 18,52 км в секунду. Швидкісний астероїд був спійманий в пастку на так званій траєкторії зближення Землі, що означає - він буде неймовірно близько до нашої планети, пише express.co.uk.

KH1 - об'єкт з групи навколоземних астероїдів. Більшість аполлонів розташовуються між орбітами Венери і Юпітера

KH1 пролетить 2 червня Daily Express

Навіть якщо Апокаліпсису не буде, після того, як KH1 пролетить повз нашу планету в неділю, астероїд зробить ще три зближення в майбутньому.

Наступна "зустріч" відбудеться вранці 24 травня 2065 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найбільше вчених турбує астероїд Апофіс. Він повернеться в 2029 році.

Ще одна версія кінця світу пов'язана з так званою Планетою 9, але раніше з'явилася теорія, що Нібіру, могли сплутати з масивним кільцем сміття з каменів і льоду в Сонячній системі.

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