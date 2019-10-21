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22 жовтня • оновлено в 03:51
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"Портал в інший вимір": NASA показало фантастичний знімок галактики

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) поділилося знімком галактики NGC 4380.

Як повідомляє NScience, на фото, зробленому космічним телескопом "Хаббл", галактика виглядає як явище з фантастичного фільму.

"Вона схожа на "портал в інший вимір", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, насправді нічого фантастичного в цьому немає, оскільки NGC 4380 є звичайною спіральною галактикою в сузір'ї Діва. Вона входить в однойменне скупчення.

Галактика NGC 4380

Галактика NGC 4380

NASA

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Не плоска! Вчені зробили сенсаційне відкриття про нашу галактику. Фантастичні фото

Спіральні галактики – одні з основних у послідовності Хаббла. Свою назву вони отримали в силу характерних яскравих рукавів із зірок, що беруть свій початок із балджа – центрального еліпсоїдального компонента великої яскравості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені за допомогою телескопа "Хаббл" зняли третю за величиною Галактику Трикутника.

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