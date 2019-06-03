Полуничний Місяць: коли спостерігати перший літній повний місяць 2019

Перший літній повний місяць 2019 року відбудеться днем, об 11:31 17 червня за київським часом, але майже повний Місяць можна буде спостерігати ввечері 17 червня, з 21:17 по Києву.

Ця подія часто називається повним полуничним місяцем, передає американське видання "Альманах старого фермера".

Відзначається, що цей повний місяць отримала свою назву від племен алгонкинів, які вважали цей час сигналом до збирання дозрілих плодів. В Європі ця подія відома також як Медовий Місяць і Повний Рожевий Місяць. При цьому в Європі сам момент повного місяця припадає на денний час.

Повний місяць znaj.ua

У Південній півкулі це небесне явище може називатися Оук-Мун, тобто холодний місяць або довгий нічний місяць.

17 червня - це 14 місячний день у місячному календарі. Відсоток освітленості Місяця становить 100%. Схід Місяця о 21:17, а захід в 3:58. При цьому, суворо кажучи, увечері 17 червня Місяць буде вже спадним.

Повний місяць znaj.ua

Астрономи відзначають, що спостерігати за повним Місяцем краще не в піковий час, а тоді, коли супутник Землі знаходиться досить низько над східною частиною горизонту. Коли місяць знаходиться низько на горизонті, то він дозволяє охопити весь вид з об'єктами на передньому плані, супутник здається більшим.

Полуничний Місяць майже нічим не відрізняється від будь-якого іншого повного місяця. Він навіть не виглядає червоним, але це видовище нагадує нам про час, коли люди відзначали час за фазами Місяця.

Новий місяць - це енергетичний сплеск, потужний і досить неоднозначний. Є думка, що будь-яка нова фаза місяця, будь то молодик або повний місяць, приносить в наше життя проблеми. Раніше OBOZREVATEL писав, на які знаки Зодіаку червневий повний місяць, який відбудеться 3-го числа, вплине найбільше.

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