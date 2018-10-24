Pokemon Go для віруючих: у мережі з'явився кумедний релігійний застосунок

Католики створили гру в доповненій реальності, яка за принципом роботи нагадує Pokémon Go. Тільки шукати потрібно Христа й апостолів.

Про це написала Platfor.ma. Гра називається Follow JC Go. Її створила організація Fundación Ramón Pané.

У безкоштовному додатку Follow JC Go треба шукати не тільки Ісуса, але й інших видатних персонажів Біблії, пророків, святих і християн, щоб зібрати команду Євангелізації або "eTeam".

У грі можна виконувати індивідуальні або групові місії, спілкуватися із іншими геймерами-католиками та ходити на офлайн-зустрічі на релігійну тематику.

Як повідомляється, першим зареєстрованим користувачем став папа Франциск. Завантажити гру на девайс можна безкоштовно в App Store і Google Play.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні запрацював корисний бот на ім'я "Бабуся".