Побив рекорд: у NASA представили новий пристрій для висадки на Марс

Космічне агентство NASA розробило парашут для роботизованих і людських місій на Марс. Він пройшов усі необхідні випробування.

Технологія Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE) була розгорнута на ракеті Black Brant IX вранці 7 вересня, повідомило NASA.

На її борту перебувало корисне навантаження, яке відокремилося від апарату, перш ніж він повернувся на Землю.

Вантаж розкрив парашут, досягнувши необхідної дистанції та Маха під час проходженні через атмосферу, за чотири десятих секунди. NASA стверджує, що це найшвидше розкриття парашуту такого розміру в світі: ASPIRE поставив світовий рекорд. Парашут створений із нейлону, технора і кевларових волокон, які дозволять йому утримувати важчі навантаження і зберегтися під час падіння через атмосферу.

"Mars 2020 буде везти найважчий вантаж з усіх коли-небудь доставлених на Марс й, подібно попереднім марсіанським місіям, у нас буде тільки один парашут, і він повинен працювати. Випробування ASPIRE у деталях показали, як наш парашут поведе себе під час розкриття у надзвуковому потоці високо над поверхнею Марса. І виглядає це чудово", — сказав менеджер проекту Mars 2020 Джон МакНеймі.

Представники Jet Propulsion Lab, які працюють над проектом, вважають, що управління дозволило ASPIRE приєднатися до місії Mars 2020. Парашут ASPIRE відповідатиме за доставку ровера на поверхню планети. Безіменний дослідний робот має довжину трохи більше трьох метрів, ширину — 2,7 метра, висоту — 2,1 метра. Важить ровер до 1050 кілограмів.

У місії Mars 2020 шукатимуть відповіді на запитання про потенційне життя на Марсі, а також ознаки мікробного життя на планеті у давні часи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у NASA виключили можливість існування так званої "планети-вбивці" Нібіру.