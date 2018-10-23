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Перше фото із космосу: корабель зробив селфі з місії до Меркурію

2.2тЧитати матеріал російською

Свою першу фотографію із космосу надіслав космічний корабель BepiColombo, який недавно відправився на Меркурій.

Про це написав УНН із посиланням на Space.com. На селфі, яке зробив європейсько-японський космічний корабель 20 жовтня, потрапила сонячна батарея і сонячний датчик із ізоляцією. Фото зроблено через день після старту з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Перше фото із космосу: корабель зробив селфі з місії до Меркурію
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Історичне перше фото було зроблено однією із трьох чорно-білих камер спостереження на борту модуля Mercury Transfer Module — одного з компонентів космічного корабля.

Шлях до планети буде тривалим. BepiColombo планується вивести на орбіту навколо Меркурія у грудні 2025 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу Чумацького Шляху знайшлися підозрілі об'єкти.

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Тема
космос
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