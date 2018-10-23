Перше фото із космосу: корабель зробив селфі з місії до Меркурію

Свою першу фотографію із космосу надіслав космічний корабель BepiColombo, який недавно відправився на Меркурій.

Про це написав УНН із посиланням на Space.com. На селфі, яке зробив європейсько-японський космічний корабель 20 жовтня, потрапила сонячна батарея і сонячний датчик із ізоляцією. Фото зроблено через день після старту з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Історичне перше фото було зроблено однією із трьох чорно-білих камер спостереження на борту модуля Mercury Transfer Module — одного з компонентів космічного корабля.

Шлях до планети буде тривалим. BepiColombo планується вивести на орбіту навколо Меркурія у грудні 2025 року.

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