В Україні в ніч з 28 на 29 березня рівно о 3:00 годинники переведуть на літній час – на годину вперед.

Багато хто традиційно зіткнувся з питанням – що робити з мобільними телефонами. Однак власникам гаджетів не варто переживати за переведення стрілок вручну – розробники вже давно подбали про цю опцію.

Переведення годинників: як переходять на літній час смартфони

Чи переводить Android годинник на літній час сам?

У 2014-му році розробники операційної системи Android повідомили, що користувачам необхідно вручну переводити годинник на своїх смартфонах і аксесуарах.

Незабаром ця проблема була вирішена, і зараз телефони та планшети здійснюють перехід на літній час самі.

Чи переводить iPhone годинник на літній час сам?

Смартфони і планшети на базі операційної системи iOS ніколи не стикалися з проблемою переходу на літній і зимовий час, і роблять це автоматично.

Чи переводить комп'ютер і ноутбук годинник на літній час сам?

Стаціонарні комп'ютери і ноутбуки на будь-якій операційній системі здійснюють переведення годинників автоматично.

Як перевірити, чи перевелися годинники?

Перевірити з ранку, чи перевівся час на пристроях, можна за допомогою Google або зателефонувавши за номером 112. У ситуації з пошуковою системою достатньо вбити фразу "час Київ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорілися дискусії щодо скасування переведення годинників двічі на рік.

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