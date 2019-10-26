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26 жовтня • оновлено в 15:45
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Переведення годинника: як переходять на зимовий час мобільні пристрої

1.8т Читати матеріал російською

В Україні у ніч проти 27 жовтня відбудеться переведення годинників на зимовий час. Стрілки будуть переведені в чотири ранку на годину назад – на 3:00.

При цьому багато хто може зіткнутися з проблемою переходу на зимовий час на мобільних пристроях. Зокрема, не всі знають, чи переводять годинник смартфони та інші девайси автоматично.

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Україна переходить на зимовий час

Україна переходить на зимовий час

ЧИ ПЕРЕВОДИТЬ ANDROID ГОДИННИК НА ЗИМОВИЙ ЧАС САМ?

У 2014-му році розробники операційної системи Android повідомили, що користувачам необхідно вручну переводити годинник на своїх смартфонах і аксесуарах.

Пізніше ця проблема була вирішена, і зараз телефони та планшети здійснюють перехід на зимовий час самі.

ЧИ ПЕРЕВОДИТЬ IPHONE ГОДИННИК НА ЗИМОВИЙ ЧАС САМ?

Смартфони та планшети на базі операційної системи iOS ніколи не стикалися з проблемою переходу на літній та зимовий час, і роблять це автоматично.

ЧИ ПЕРЕВОДИТЬ КОМП'ЮТЕР І НОУТБУК ГОДИННИК НА ЗИМОВИЙ ЧАС САМ?

Стаціонарні комп'ютери та ноутбуки на будь-якій операційній системі здійснюють переведення годинників автоматично.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися поради лікарів, як легше адаптуватися до переходу на зимовий час.

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Місце
Україна
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