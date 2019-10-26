Переведення годинника: як переходять на зимовий час мобільні пристрої

В Україні у ніч проти 27 жовтня відбудеться переведення годинників на зимовий час. Стрілки будуть переведені в чотири ранку на годину назад – на 3:00.

При цьому багато хто може зіткнутися з проблемою переходу на зимовий час на мобільних пристроях. Зокрема, не всі знають, чи переводять годинник смартфони та інші девайси автоматично.

Україна переходить на зимовий час

ЧИ ПЕРЕВОДИТЬ ANDROID ГОДИННИК НА ЗИМОВИЙ ЧАС САМ?

У 2014-му році розробники операційної системи Android повідомили, що користувачам необхідно вручну переводити годинник на своїх смартфонах і аксесуарах.

Пізніше ця проблема була вирішена, і зараз телефони та планшети здійснюють перехід на зимовий час самі.

ЧИ ПЕРЕВОДИТЬ IPHONE ГОДИННИК НА ЗИМОВИЙ ЧАС САМ?

Смартфони та планшети на базі операційної системи iOS ніколи не стикалися з проблемою переходу на літній та зимовий час, і роблять це автоматично.

ЧИ ПЕРЕВОДИТЬ КОМП'ЮТЕР І НОУТБУК ГОДИННИК НА ЗИМОВИЙ ЧАС САМ?

Стаціонарні комп'ютери та ноутбуки на будь-якій операційній системі здійснюють переведення годинників автоматично.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися поради лікарів, як легше адаптуватися до переходу на зимовий час.

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