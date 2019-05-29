Світ лякають новим льодовиковим періодом: вчена дала прогноз

Передбачений експертами "Space Weather" льодовиковий період на планеті Земля є малоймовірним.

"На поточний момент гіпотеза про те, що починається новий льодовиковий період, мало чим підтверджена", — сказала OBOZREVATEL старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Ірина Трофимова.

"Я особисто й Український гідрометеорологічний інститут керуємося останніми висновками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), де такі наукові узагальнення не наводяться. Цей звіт формується на основі останніх наукових даних і підтверджених наукових досліджень вчених усього світу, зокрема за окремими розділами й України. Таких висновків, виходячи з великого наукового узагальнення IPCC, немає", — наголосила вона.

Антарктида ТАСС

Відповідаючи на питання про те, чи дійсно льодовикові періоди на планеті циклічні, і рано чи пізно повинен наступити черговий такий період, Трофимова пояснила: "Я б так не говорила. Швидше, це не циклічні, а квазіциклічні процеси".

"Звичайно, льодовикові періоди — малі і великі — були на планеті, але для їх виникнення існує дуже багато факторів", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Землі вже настало радикальне зрушення в кліматі, яке може привести до жахливих наслідків.

Гряде новий "льодовиковий період", попередив кліматолог Джон Кейсі, який співпрацює з НАСА.

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